Havalimanı'nda saldırıyı önlediler, yine göreve koştular

28 Haziran 2016'daki yaşanan olayda canını ortaya koyan polislerden Ahmet Berker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un Tirebolu ilçesinde doğduğunu, 2011 yılında İstanbul'da çevik kuvvet olarak göreve başladığını söyledi. Üç yıl sonra Atatürk Havalimanı'nda görevlendirildiğini anlatan Berker, bu görevden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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"ŞÜKÜRLER OLSUN SIKINTILARI HALLETTİK"

Berker, 28 Haziran'daki saldırıda olaya müdahale ettiği sırada açılan ateşle yaralandığını anımsatarak, "Olaya müdahale eden ilk polis memuruyum. Karşılaştığım şahıs bana yedi kurşun sıktı. Hastanede yaklaşık 2 ay kaldım. Bunun bir buçuk ayı yoğun bakımdı. Son iki hafta hastanenin servis katına alındım. Pankreas, mide, safra kesesi, ciğer, sağ ve sol koluma kurşun isabet etti. Kolumda hasar kaldı, çeviremiyorum. Pankreastaki sorunu şükürler olsun ki hallettik. Normal hayatımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"TEKRAR HAVALİMANI'NDA ÇALIŞMAYI KENDİM İSTEDİM"

İyileştikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki görevine döndüğünü ifade eden Berker, olayın medyada duyulmasının ardından kendisini tanıyan yolcularla karşılaştığını söyledi. Berker, yanına gelerek, kendilerine "kahraman" diye hitap eden yolcuları görünce mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu benim için ayrı bir duygu. Sanırım biraz da gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımız bize ayrıca bir önem veriyorlar. Onların bize bu yaklaşımı bize ayrı bir gurur veriyor. Tedavi sürecinin ardından Atatürk Havalimanı'nda çalışmayı da kendim istedim. Çünkü biz polis olarak mesleğe başlarken bu tür olaylara karşı eğitiliyoruz. Bize bu psikolojik durumdan bahsediyorlar. Buna karşı nasıl davranmamız ve önlem almamız gerektiğinden bahsediyorlar. Hazırlıklı olduğumuz için bu olay normal insanlara oranla beni pek fazla etkilemedi. Doğal olarak buraya geldiğimde de psikolojik sorunla karşılaşmadım. Sanki o olay hiç olmamış gibi, mesleğime devam ederek, çalışmayı sürdürüyorum."

Berker, o dönem eşinin hamile olduğunu belirterek, 12 Temmuz'da yoğun bakımdayken, çocuğunun dünyaya geldiğini anlattı.

"ÇOCUĞUMUN DOĞMASI PSİKOLOJİK DESTEK OLDU"

Berker, "Çocuğumun doğması benim için bir şans. Çünkü o olmasaydı belki psikolojik eşiği atlamazdım. O benim tamamen şifa kaynağım oldu. Çocuğumun ismi Zeynep Ervah, inşallah 12 Temmuz'da 2 yaşına girecek. Eşimle de mutlu bir evliliğimiz ve yaşantımız var. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı. Polis memuru Yüksel Durna ise Bartınlı olduğunu, 2011'de Esenler'de polis olarak göreve başladığını belirtti. Üç sene sonra havalimanında görev yapmaya başladığını dile getiren Durna, havalimanında kendisini aile ortamında hissettiğini söyledi.

"BİZİ ARAMALARI SEVİNÇ VE GURUR VERDİ"

Havalimanında yaptığı müdahale ile birçok kişinin hayatını kurtarırken yaralanan Durna, 8 gün hastanede kaldığını, ameliyatla dalağının alındığını belirtti. Durna, üç ay sonra görevine başladığını aktararak, "Olay medyaya yansıdı. Bizi tanıyan bizi arayan çok insanımız oldu. Çeşitli kurumlardan davetler aldık. Törenlere ve organizasyonlara davet ettiler. Bunlar bana sevinç ve gurur verdi, mutlu olduk." dedi.

"KENDİMİ BURAYLA ÖZDEŞLEŞTİRİYORUM"

Bu insanlara teşekkür eden Durna, tedavi sürecinin ardından havalimanına kaldığı yerden devam etmeyi çok istediğini söyledi. Durna, terminalde kalabalıkları görmenin kendisine olayı hatırlattığını dile getirerek, "Ben yine de burada çalışmak istediğimi söyledim. Çünkü havalimanıyla kendimi özdeşleştiriyorum. Bunun için burada çalışmaya devam etmek istedim. İnsanlara baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Aynı zamanda seviniyorum." dedi. Ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Durna, "Olaydan sonra bir müddet benden haber alamamışlar. Daha sonra İstanbul'a geldiler. Tedavi süreci onlar için de zor oldu. Onların hayatları da değişti. Çeşitli kurumlar ailemi organizasyonlara çağırdı. Sosyalleşmeye başladılar. Onlar da bundan mutluluk duydular." şeklinde konuştu.