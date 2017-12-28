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Havalimanında unutulan köpek çalışanların maskotu oldu

Atatürk Havalimanı'nda unutulan yavru köpek, havalimanı çalışanlarının maskotu oldu.

İHA | 28.12.2017 - 06:06..
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Atatürk Havalimanı'nda taşıma çanta içerisinde tuvalette unutulan yavru köpek, havalimanı çalışanlarının maskotu oldu. Personel tarafından 'Karabaş' ismi verilen sevimli köpek, hayvan barınağına gönderildi.

Havalimanında unutulan köpek çalışanların maskotu oldu

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı arındırılmış salonda bulunan tuvaletlerden birinde taşıma çantası içerisinde sahipsiz bir yavru köpek bulundu. Sahibinin unuttuğu düşünülen köpeği bir personel bularak durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi.

Havalimanı’nda unutulan köpek, çalışanların maskotu oldu VİDEO

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