Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

Atatürk Havalimanı Metro katında düzenlenen özel bir eğitim parkurunda çalışmaya başlayan personel, önce eğitmenler tarafından teorik olarak bilgilendiriliyor, daha sonra da parkur üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlar eğitim ve sonrasında başlarında kaskları ve üstlerinde de özel yelekleri olacak.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA BİTİRİNE BELGE VERİLECEK

Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan personele ise araç kullanabilir belgesinin TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürlüğü tarafından verileceği bildirildi.

TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürü Emrah Gürer konuyla ilgili olarak, başarılı olan personele belgeden sonra bir de yaka kartı verileceğini, bu kart yakasında olmayanların adı geçen araçları kullanamayacağını belirterek şunları söyledi:

"BU YOLCU VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

"Verdiğimiz eğitim kapsamında elektrikli ulaşım araçlarını bundan böyle belgesiz kimse kullanamayacak. Bu yolcu ve çalışan güvenliği açısından çok önemli. Tespit edilmiş riskleri yönetme açısından, minimum kaza ihtimaline karşı, çalışanlarımıza bu yasal bir uygunluk. Ayrıca sivil havacılık kuralları kapsamında verdiğimiz eğitimlerle çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve olası kazaları engellemek için bu eğitim programını uyguluyoruz. Eğitim sonunda çalışanlarımıza belge vereceğiz. Ayrıca bir de yaka kartları olacak. Bu kartı taşımayan hiçbir elektrikli aracı kullanamayacak"

"HIZLI VE KONFORLU HİZMET SUNUYORUZ"

Denetimlerin sık aralıklarla yapıldığını söyleyen Gürer "Havalimanında faaliyetleri kolaylaştıran, hızlandıran ekipmanlar kullanarak yolculara hızlı ve konforlu hizmet sunuyoruz" dedi.









