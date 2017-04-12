taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.157
USD
3,6758
EURO
3,9023
ALTIN
150,60
PETR
56,5700

Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

Atatürk Havalimanı personeli, Scooter, Ginger ve Golf tipi araçları kullanmak için ehliyet alacak.

12.04.2017 - 14:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

atatürk havalimanı

Atatürk Havalimanı Metro katında düzenlenen özel bir eğitim parkurunda çalışmaya başlayan personel, önce eğitmenler tarafından teorik olarak bilgilendiriliyor, daha sonra da parkur üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlar eğitim ve sonrasında başlarında kaskları ve üstlerinde de özel yelekleri  olacak.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA BİTİRİNE BELGE VERİLECEK

Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan personele ise araç kullanabilir belgesinin TAV İş Sağlığı, Güvenlik  ve Çevre Müdürlüğü tarafından verileceği bildirildi.

Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

TAV İş Sağlığı, Güvenlik ve Çevre Müdürü Emrah Gürer konuyla ilgili olarak, başarılı olan personele belgeden sonra bir de yaka kartı verileceğini, bu kart yakasında olmayanların adı geçen araçları kullanamayacağını belirterek şunları söyledi:

"BU YOLCU VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

"Verdiğimiz eğitim kapsamında elektrikli ulaşım araçlarını bundan böyle belgesiz kimse kullanamayacak. Bu yolcu ve çalışan güvenliği açısından çok önemli. Tespit edilmiş riskleri yönetme açısından, minimum kaza ihtimaline karşı, çalışanlarımıza bu yasal bir uygunluk. Ayrıca sivil havacılık kuralları kapsamında verdiğimiz  eğitimlerle çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve olası kazaları engellemek için bu eğitim programını uyguluyoruz. Eğitim sonunda çalışanlarımıza belge vereceğiz. Ayrıca bir de yaka kartları olacak. Bu kartı taşımayan hiçbir elektrikli aracı kullanamayacak"

Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

"HIZLI VE KONFORLU HİZMET SUNUYORUZ"

Denetimlerin sık aralıklarla yapıldığını söyleyen Gürer "Havalimanında faaliyetleri kolaylaştıran, hızlandıran ekipmanlar kullanarak yolculara hızlı ve konforlu  hizmet sunuyoruz" dedi.

Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

Havalimanındaki elektrikli araçlar da ehliyetle sürülecek

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

130
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

346
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

168
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

125
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

124
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

183
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM