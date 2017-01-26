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Havalimanları raylı sistemle birbirine bağlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İstanbul'da raylı sistemlerin havalimanları ile entegre edileceğini açıkladı.

26.01.2017 - 13:23
  1. Haberler
  2. Emlak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaştırma türlerinin birbiriyle entegrasyonunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile İstanbul Yeni Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezlerine bağlanması için çalışmalar başlatıldı. Esenboğa Havalimanı'nın da şehir merkezine raylı sistemle bağlanması için bu yılın ilk yarısında ihale yapılacak." dedi.

Havalimanları raylı sistemle birbirine bağlanacak

"2 YIL İÇİNDE ENTEGRE OLACAK"

Havacılık sektöründe önemli bir yol katettiklerini belirten Arslan, havalimanlarının raylı sistemlerle şehir merkezlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Atatürk Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlı olduğunu anımsatan Arslan, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da raylı sistemle Kadıköy-Kaynarca-Kartal hattına bağlanması çalışmamız devam ediyor. Ankara'da Keçiören metrosunu hizmete sunduk. Bu hattın, yaklaşık 27 kilometre olan Esenboğa Havalimanı'na bağlanmasına ilişkin ihalesi, bu yılın ilk yarısında yapılacak. Böylece hem Esenboğa'yı hem de Yıldırım Beyazıt Üniversitesini Ankara'daki merkezi raylı sistem ağına bağlamış olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bu hattı daha sonra Çubuk'a kadar uzatacağız. Bu hatla ilgili etüt çalışmalarına başladık. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan Kızılay'a bağlanmasıyla ilgili bugünlerde ihale sürecini başlatıyoruz. İnşallah 2 yıl içinde de diğer raylı sistemlerle entegre olacak şekilde uzatmış olacağız."

Havalimanları raylı sistemle birbirine bağlanacak

"YENİ HAVALİMANI RAYLI SİSTEMLE ŞEHİR MERKEZİNE BAĞLANACAK"

İstanbul yeni havalimanının raylı sistemle şehir merkezine bağlanmış olması gerektiğine işaret eden Arslan, Gayrettepe'den yeni havalimanına kadar olan 34 kilometrelik raylı sistemin ihalesinin sonuçlanmasının ardından yer tesliminin yapıldığını ve çalışmaların başladığını anlattı. Yeni havalimanını, Halkalı'dan da raylı sistemle ana omurgaya bağlayacaklarını dile getiren Arslan, "Bunları ayrıca şehir içindeki diğer raylı sistemlerle de entegre edeceğiz ki insanlar havalimanından çıktığı zaman sadece istasyonda aktarma yaparak istediklere yere gidebilsinler." dedi.

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