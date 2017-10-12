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Havalimanlarına yönelik ücretsiz otopark süresi uzatıldı

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları civarındaki İSPARK otoparklarının ücretsiz uygulama süresi uzatıldı.

12.10.2017 - 01:43
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Havalimanlarına yönelik ücretsiz otopark süresi uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK), tarafından Sabiha Gökçen ile Atatürk havalimanlarına yakın mesafede bulunan yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklardaki ücretsiz uygulama süresinin uzatıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İSPARK'ın havalimanı otoparklarında başlatılan 1 saatlik ücretsiz park uygulaması yoğun ilgi gördü.

Artan talep ve vatandaşların isteği doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla yurt içi ve yurt dışından gelen yolcuların gecikme süreleri de dikkate alınarak, ücretsiz uygulama süresi 2 saate çıkarıldı.

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