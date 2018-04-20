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Havalimanlarında tatil yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle terminallerde yoğunluk oluştu.

AA | 20.04.2018 - 20:00..
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Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

Havalimanlarında tatil yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’nda 23 Nisan yoğunluğu VİDEO

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tatilini birleştiren yolcular, havalimanlarına akın etmeye başladı. Terminalde işlemlerini yapan yolcular, özellikle bilet kontuarlarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan yurt dışına çıkış için harç pulunun satıldığı noktalarda da sıra meydana geldi.

Görevlilerin, yolcuların mağdur olmaması için yoğun gayret sarf ettikleri görüldü. Havalimanı otoparkında ise araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

Havalimanlarında tatil yoğunluğu

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