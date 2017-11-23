taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.964
USD
3,9256
EURO
4,6510
ALTIN
162,79
PETR
63,1500

Havaya ateş açan üniversiteli: Kızlara hava atmak istedim

Isparta kent merkezinde kuru sıkı silahla gelişi güzel havaya ateş açtığı öne sürülen üniversite öğrencisi yakalandı.

23.11.2017 - 08:10
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 201. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, yaya olduğu öğrenilen F.Y. isimli üniversiteli genç, kafelerin yoğun olduğu bölgede kurusıkı tabir edilen silahla havaya bir el ateş ederek kayıplara karıştı.

OTURDUĞU EVDE YAKALANDI

Olayın ardından, durumun ihbar edilmesi üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra şüpheli ve kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, Çünür Mahallesi'nde ikamet eden F.Y.'yi yakalayarak, kullandığı öne sürülen kurusıkı silahla birlikte gözaltına aldı.

"KIZLARA HAVA ATMAK İÇİN YAPTIM"

Emniyette gerekli ifadeleri alınan şüphelinin, daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, gayri resmi kanallardan edinilen bilgilere göre, F.Y.'nin havaya ateş etme nedeninin "kızlara hava atmak maksatlı" olduğu iddia edildi.

İlginizi Çekebilir
Maltepe'de tekel bayiine silahlı saldırı: 1 yaralı
Maltepe'de bir tekel bayiine gelen silahlı iki kişi içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. 1 kişi yaralandı.
Istranca Dağları beyaza büründü
Trakya'dan Karadeniz kıyılarına uzanan Kırklareli'nin güzelliği Istranca Dağları, beyaza büründü.
Bitlis'te 3,7 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te saat 02.29’da Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı
Osmaniye'de polisin şüphelenmesi üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposundan 1 milyon 800 bin lira değerinde eroin bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

10
Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

15
İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

10
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

42
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

61
Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

61
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM