taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44915
Euro
6.21225
Altın
1234.05
Borsa
94329.56
Gram Altın
216.887

Havaya ateş açarak trafikte makas attı

E-5 karayolunda aracından havaya silahıyla ateş açarak makas atan maganda görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA | 05.11.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul E-5 karayolu Zeytinburnu mevkisinde bir maganda otomobiliyle seyir ettiği esnada, yanında seyreden arkadaşının “Yap bakalım tedavi” sözüne karşılık camından çıkarttığı kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı.

KAHKAHA ATARAK YOLUNA DEVAM ETTİ

Korku dolu anlar yaşatan maganda kahkaha atarak yoluna devam etti. Aynı maganda birkaç gün sonra Beylikdüzü mevkisinde yeniden ortaya çıkarak, akan trafikteki araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

E-5 Karayolu’nda havaya ateş açarak drift yaptı ViDEO

Havaya ateş açarak trafikte makas attı

Maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayıp defalarca tehlikeye attı. Saadetdere mevkisinde ise tekrar gelen maganda yine aynı hareketleri yapmayı sürdü.

Havaya ateş açarak trafikte makas attı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Trafiğin adeta canavarı haline gelen o maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi. Yine başka bir gün E-5 karayolunda ortaya çıkan maganda, araçların arasında makas atarak ilerledi. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmezmiş gibi başka sürücüleri de kazaya sürükledi. Bir başka görüntüde ise aynı maganda yasak olmasına rağmen taktırdığı “dat dat” sirenini de karayolunda kullandı. Maganda tüm bu yaptıklarını kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Şehrin adeta altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtfaiyede defile düzenlediler

İtfaiyede defile düzenlediler

194
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

112
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

299
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

60
AK Parti'de 79 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

AK Parti'de 79 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

68
Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

Hasan Şaş: Beni provoke ettiler

133
6 binden fazla firma haksız fiyat artışı yaptı

6 binden fazla firma haksız fiyat artışı yaptı

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM