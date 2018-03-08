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Havayolu trafiği yüzde 23,1 arttı

Türkiye geneli havayolu yolcu trafiği, 2018 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artış göstererek 27 milyon 817 bin 145’e ulaştı.

DHA | 08.03.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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2018 Şubat ayına ait havayolu istatistikleri incelendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) derlenen bilgilere göre, 2018 yılının ilk iki ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 27 milyon 817 bin 145 olarak belirlendi.

Şubat ayı boyunca Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği de yüzde 15,5 artarak 8 milyon 375 bin 807 olurken, dış hat yolcu trafiği yüzde 22 artışla 4 milyon 672 bin 463 oldu. Yine aynı ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 13 milyon 58 bin 763 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK YOLCU TRAFİĞİ İSTANBUL HAVALİMANLARINDA YAŞANDI

Şubat ayında yaşanan yolcu sayısındaki artışa en büyük katkıyı İstanbul’daki Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları sağladı. Atatürk Havalimanı’ndaki yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18 artarak 4 milyon 734 bin 155 olurken, Sabiha Gökçen’de ise bu rakam yüzde 17 artışla 2 milyon 384 bin 880’e ulaştı. Hava ulaşımına talebin her geçen gün arttığı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise,iç hat ve dış hat olmak üzere toplamda yüzde 39 artış yaşanırken, yolcu sayısı 1 milyon 371 bin 340’a yükseldi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği incelendiğinde ise, Şubat ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 13,7 artışla 64 bin 629 tona, dış hatlarda yüzde 20,4 yükselişle 173 bin 856 tona, toplamda da yüzde 18,5 artışla 238 bin 485 tona ulaştığı belirlendi. Ocak ve Şubat ayları özelinde yapılan incelemede, iç hatlarda yüzde 18,7 artışla 140 bin 965 tonu, dış hatlarda yüzde 25 artışla 357 bin 889 tonu, toplamında da 23,1 artışla 498 bin 854 tonu bulduğu görüldü.

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