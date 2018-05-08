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Havayolu yolcu sayısı nisan ayında arttı

Türkiye genelinde havayolu ile yolculuk yapan yolcuların sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,5 artış gösterdi.

AA | 08.05.2018 - 16:16..
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 6,4 artışla 78 bin 896, dış hatlarda ise yüzde 8,6 artışla 48 bin 60 oldu.

Havayolu yolcu sayısı nisan ayında arttı

TOPLAM UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 8,7 YÜKSELDİ

Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 14,2 artarak 37 bin 34'e ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 8,7 yükselerek 163 bin 990 olarak kayıtlara geçti. Nisanda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13,3 artışla 9 milyon 904 bin 796, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 16,7 artışla 7 milyon 31 bin 266 oldu.

Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 16 milyon 953 bin 309 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 18,5 artışla 37 milyon 452 bin 85, dış hat yolcu trafiği yüzde 22,1 yükselerek 22 milyon 605 bin 138'e ulaştı. Böylece Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında direkt transit dahil havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 60 milyon 111 bin 990 olarak kaydedildi.

Nisanda yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanları sağladı.

Havayolu yolcu sayısı nisan ayında arttı

SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 12 ARTTI

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 687 bin 457, dış hatta ise yüzde 14 artışla 4 milyon 291 bin 134 olmak üzere, toplamda yüzde 11 artarak 5 milyon 978 bin 591 oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 12 artışla 1 milyon 919 bin 536, dış hatta ise yüzde 13 artışla 965 bin 692 olmak üzere, toplamda yüzde 12 artışla 2 milyon 885 bin 228'e ulaştı. Ankara'da da hava ulaşımına talep artarak devam ediyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği nisanda, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 30 artışla 1 milyon 315 bin 520, dış hatta ise yüzde 25 artışla 177 bin 214 olmak üzere toplamda yüzde 29 artışla 1 milyon 492 bin 734 olarak kayıtlara geçti.

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