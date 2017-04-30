ATAK helikopteri pilotlarının eğitimi için üretilen simülatörler, özel bir versiyonla ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) sergilenecek. Türkiye'nin lider, Avrupa'nın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, ATAK helikopterinde eğitim alacak pilotların simülatör yardımı ile yeteneklerinin artırılması ve eğitimlerinin simülatörler aracılığıyla pekiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

HAVELSAN'ndan IDEF'e özel ATAK İZLE

Bu proje kapsamında birden fazla set ürünün geliştirilip, kullanılması amaçlanıyor. Bu kapsamda pilotlara yönelik ilk set ürün "silah" ve "aviyonik sistem" eğiticilerinden oluşturularak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi ve halen görev yapıyor.

"GERÇEĞE UYGUN SİSTEMDE YER ALIYOR"

Simülatörlerde uydu fotoğrafları ve 3 boyutlu modellemeler kullanılıyor. Çevrede bulunan elektrik direklerinden arazi yüksekliklerine kadar her şey gerçeğe uygun olarak sistemde yer alıyor. Özellikle helikopterlerin başına en çok gelebilecek; elektrik tellerine takılma, motoru arızası gibi eğitimler simülatörlerde defalarca tecrübe edilerek benzer bir durum uçuşta meydana gelirse pilotların kaza kırım durmunda bunun üstesinden gelebilmesine yönelik eğitimler veriliyor.

"ATAK'IN SİMÜLATÖRLERİNİ TESLİM ETTİK"

ATAK Projesi kapsamında ilgili bütün simülatör setlerinin üretimi görevinin HAVELSAN'a verildiğini dile getiren HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şöyle konuştu: "Bugüne kadar bu serinin gerek pilotların aviyonik eğitimi gerekse bakımcıların bakım eğitimi için gerekli simülatörlerden tamamladığımız üretimleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Yerli helikopterimiz ATAK'ın simülatörlerini de teslim etmeye başladık. Bunlardan pilot eğitimi ve teknisyen eğitimi simülatörlerini tamamladık. Tam görev simülatörü için de çalışmalarımız devam ediyor."