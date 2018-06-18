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Havuç efsanesini yaratan İngilizler

Alman uçaklarını bir bir düşüren İngiliz ordusu, geliştirdikleri radar teknolojisini gizlemek için gazetelerde pilotlarının daha iyi görmesinin sebebini havuca bağlamıştı.

Özel İçerik | 18.06.2018 - 17:16..
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Aybüke SENGİR / [email protected]

Havuç yerseniz gözleriniz iyi görür bilgisinin temeli, II. Dünya Savaşı’na dayanıyor. İngiltere’deki Dünya Havuç Müzesi‘nin küratörü John Stolarczyk’e göre, havucun bir süper sebze olarak tanıtılmasının asıl nedeni, İngilizlerin, gece görüş teknolojilerini gizlemek istemeleriydi. Dünya Havuç Müzesinde, havuç propagandasına ait, 125 sayfalık şaşırtıcı ve gizli kalmış gerçeklerin kanıtlarını sunan belgeler de bulunuyor.

Havuç efsanesini yaratan İngilizler

BAŞARIYI GİZLEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİLER

Stolarczyk, havuçla ilgili bu yanlış inancın, II. Dünya savaşı sırasında İstihbarat Teşkilatı tarafından popüler hale getirildiği yönünde, güçlü kanıtlara ulaşmış. Araştırmalara göre İngiltere Hava Kuvvetleri, geliştirdikleri gizli radar teknolojisini ilk kez 1939’da kullanarak, düşman kuvvetleri henüz İngiliz Kanalına ulaşmadan vurmayı başarmışlardı. Gece görüş radarının başarısını gizlemenin en iyi yolunun, teknolojiyi kullanarak düşmanı vuran ilk pilotun, savaş kahramanı ilan edilerek, keskin gözlerinin övülmesi olduğunu düşünmüşler. Bu yüzden gece pilotu John Cunningham’a “Kedinin Gözü” lakabı verilmişti.

Havuç efsanesini yaratan İngilizler

‘’DAHA İYİ GÖRMEK İÇİN HAVUÇ YEMELİ’’

Savaşta 20 düşman uçağından 19’unu düşüren Cunningam, kampanyanın ana karakteri olmuştu. İngilizler, John Cunningham’ın havuç yemesi sayesinde, “Kedinin Gözü” lakabını elde ettiğini, tüm pilotların beslenme programına havucun dahil edildiğini duyurdular. Alman savaş stratejistlerini oyalamayı hedefleyen bu hileli planın, ne kadar işe yaradığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, İngiliz basınında bolca yer bulan, “karartma gecelerinde daha iyi  görmek için havuç yemeli” temalı afişler tüm medya organlarında yer bulunca, havuç efsanesi de alıp başını gitmişti.

Havuç efsanesini yaratan İngilizler

KITLIK ZAMANI HAVUÇ YEDİLER

Bu etki halkta o kadar işe yaramıştı ki, II. Dünya Savaşı’nın kıtlık günleri başladığında, şeker karne olarak veriliyordu ve kişi başına düşen şeker hakkı 225 grama düşmüştü. Bu dönemde havuç, şeker yerine geçen bir sebze olarak tüketilmeye başlamıştı.

Sonuç olarak havucun içerisinde bulunan karotenin gözler için faydalı olabilir, ancak gece daha iyi görecek kadar bir etki sağlaması beklenemez.

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