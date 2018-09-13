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Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Antalya'da geçtiğimiz ağustos ayında villanın havuzuna düşen 3 yaşındaki Ufuk Orus 40 günlük yaşan mücadelesini kaybetti.

DHA | 13.09.2018 - 16:20..
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Aksu ilçesinde yaşayan Sabiha- Enver Orus çiftinin çocukları Ufuk, geçen ağustos ayında bahçede oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek havuza düştü.

40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, KURTARILAMADI

Oğlunun düştüğünü fark eden Enver Orus, hemen havuza atlayarak çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ufuk Orus, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaklaşık 40 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Orus, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Orus'un cenazesi, Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işleminin ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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