Havuza düşen minik Enis’in iki kez kalbi durdu

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde, dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olaya göre Bora ve Ayla Işık çiftinin tek çocuğu 19 aylık Enis Poyraz Işık, mutfakta yemek hazırlayan anneannesi Emine Beşer’in bir anlık dalgınlığından faydalanarak, açık olan mutfak kapısından dışarı çıktı.

SU DOLU HAVUZA DÜŞTÜ

Minik Enis, su dolu yüzme havuzuna düştü. Durumu fark eden anneanne, torununu sudan çıkardı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik bebeğin kalbinin durduğu belirlendi. Yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü.

İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

Ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede de kalbi duran ve müdahaleyle tekrar hayata döndürülen Enis, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan bebeğin, daha donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. İzmir’de konuşlu Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, Muğla Stadı’na kara ambulansıyla getirilen Enis'i, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Minik Enis'in tedavisi sürüyor.