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Havuzda kimyasal madde tehlikesi

Kadıköy'de bir apartman görevlisi, binanın havuzunu temizlemek için kullandığı kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

DHA | 26.05.2018 - 15:59..
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Olay saat 12.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi Itrı Dede Sokak'ta meydana geldi. Apartman görevlisi Erol Demirci, Kalamış Konak Apartmanı'na ait havuz suyunun temizliği sırasında kullandığı kimyasal maddeden zehirlendi.

Havuzda kimyasal madde tehlikesi

Kokudan etkilenen Demirci, tedbir amaçlı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFİAYE ÖZEL KIYAFETİNİ GİYDİ

Havuz girişinin çevresine güvenlik amacıyla emniyet şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri, kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek, havuzun bulunduğu bölüme girdi.

Havuzda kimyasal madde tehlikesi

"KLOR VE ASİTTEN OLDU"

Kokuya neden olan bidonların kapaklarını kapatan ekipler, bidonları dışarı çıkardı. Ardından itfaiye ekipleri, özel kimyasal müdahale kıyafetlerini tazyikli suyla yıkadı.
Hastaneye kaldırılan Erol Demircinin eşi Nezahat Demirci, "Havuz temizlemek için kullanılan klor ve asitten oldu. Ustalar makinelerin yerlerini değiştirmiş. O da hatırlamadığı için asite kloru, kloru asite karıştırmış." dedi.

Havuzda kimyasal madde tehlikesi

Erol Demirci'nin komşusu ise, "Ben geldiğimde öksürüyordu kendisi. Ne olduğunu bilmiyorum. 'Komşu kötüyüm' dedi. 'Ne oldu' dedim. 'Havuzun motorlarının yeri değişmiş' dedi. Muhtemelen havuzcuların yapmış olduğu bir yanlışlık oldu. Kimyasalları koyduğunda mavi bir duman çıktığını ve kendisini dışarıya attığını söyledi. Kötü olunca hastaneye götürdüler. 20 senedir bu işi yapıyordu, daha önce böyle bir şey olmamıştı." diye konuştu. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Havuzda kimyasal madde tehlikesi

Havuzda kimyasal madde tehlikesi

Havuzda kimyasal madde tehlikesi

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