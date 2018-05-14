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Hawai'de dev bir lav çatlağı daha açıldı

Hawaii'nin Kilauea yanardağında yeni bir çatlak meydana geldi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 14:47..
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda süren volkanik hareketlilik yeni bir çatlak oluşmasına neden oldu. Çatlakların sayısı 17'ye ulaşırken son çatlağın bir jeotermal tesisin yakınında olduğu belirtildi.

Hawai'de dev bir lav çatlağı daha açıldı

LAVLAR HIZ KESMEDEN İLERLİYOR

Helikopterden çekilen görüntülerde dev bir nehir gibi lavların akışı görülürken yer yer dumanlar da yükseliyor. Önüne kattığı herşeyi küle çeviren lavların yaydığı zehirli gaz nedeniyle Hawaii Ulusal Yanardağ Parkı'nın da geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Zehirli gazların yanı sıra yer yer olan patlamalarda havaya uçan kaya parçaları da diğer bir tehlike unsuru.

Hawaii'de dev lav çatlağı VİDEO

Hawaii'de dev lav çatlağı VİDEO

Hawai'de dev bir lav çatlağı daha açıldı

PATLAMALAR SÜRÜYOR

Geçen hafta faaliyete geçen volkanda peşpeşe meydana gelen patlamalar büyüyerek sürerken 2 bin kadar bölge sakini tahliye edildi. 37 ev ise kullanılamaz hale geldi.

Hawai'de dev bir lav çatlağı daha açıldı

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