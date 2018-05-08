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Hawaii cehenneme döndü

ABD'nin turizm cenneti Hawaii, volkanik hareketlerden dolayı adeta cehenneme döndü. Yanardağ patlamaları nedeniyle Yerleşim yerlerine kadar giren lavlar, binaları, araçları yaktı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:08..
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Hawaii cehenneme döndü

Turizm cenneti olarak bilinen Hawaii, birkaç gündür cehennemi yaşıyor. Aktif bir volkanik ada olan Hawaii'de yanardağ patlamaları nedeniyle yer altından lav ve kül püskürüyor.

Şehre doğru ilerleyen ve sıcaklığı binlerce dereceyi bulan lavlar, araçları ve evleri sardı.

Hawaii cehenneme döndü

Hawaii'de lavlar önüne geleni yuttu ViDEO

ARAÇLAR CAYIR CAYIR YANDI

Şehir merkezine kadar giren kor alevler hızla ilerleyerek araçları ve evleri yaktı geçti. Bir aracın yanış anı, hızlandırılmış görüntü ile kaydedilirken, o korkunç anlar kameraya yansıdı.

Hawaii cehenneme döndü

LAVLAR PÜSKÜRÜYOR

Yerleşim yerlerinin hemen yanı başında akan lavlar, aynı zamanda toprak altında püskürmeye devam ediyor. Evlerin, bahçelerin altlarından hızla patlayarak püsküren lavlar korku filmi sahnelerini aratmadı.

Hawaii cehenneme döndü

Hawaii’deki yanardağ patlaması havadan görüntülendi

ANA KRATER KAYNIYOR

Bölgedeki volkanik hareketin bağlı olduğu ana kraterde yoğun kaynama devam ediyor. Sıcaklığı binlerce dereceyi aşan ana kraterden yanıcı gazlar yükselirken, gazlarla birlikte püsküren lavlar da yangınların oluşmasına, lav birikintilerinin yayılmasına neden oluyor.

Hawaii cehenneme döndü

OTOBANDAN FIŞKIRIYOR

Bir volkanik ada olan Hawaii, lavların birikimi üzerine inşa edilmiş. Geçmişte de sık sık volkanik kaynamalar, püskürmelerin yaşandığı kentte bugün her yerden lavlar püskürüyor.

Durum öyle korkun boyuta ulaştı ki yolda seyir halinde ki araçlar bile güvende değil; otoyolda oluşan kırıklardan yanıcı ve zehirli gazlar salınıyor, lavlar en ufak bir delikten dahi dışarı çıkıyor.

Hawaii cehenneme döndü

YOLLAR KİLİTLENDİ

Hawaii'de yaşanan volkanik hareketler bölge halkını da adayı tahiliyeye zorladı. Evleri, araçları lavların altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bölge sakinleri otobanlar üzerinden adadan kaçarak bölgeyi terk etmeye çalışıyor.

Hawaii cehenneme döndü

Bölgeden kaçmaya çalışanlar otobanlar üzerinde yoğun trafiğe neden olurken, yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bölge güvenlik sorumluluları ile askerler tahliyeleri güvenli bir şekilde oluştururken, bazı yollar da akan lavlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hawaii cehenneme döndü

Hawaii cehenneme döndü

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