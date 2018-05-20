Ay başında faaliyete geçen ABD'deki Kilau Yanardağı'ndaki hareketlilik devam ediyor. Aradan geçen iki haftaya rağmen soğumanın yaşanmadığı adada, soğumanın aksine kaynamalar artarak devam ediyor.

Sokaklarda ilerleyen lavlar önüne çıkan herşeyi adeta yutarken, bölgedeki onlarca ev kullanılamaz hale geldi.

EVLERİ YUTTU

Çevrede oluşan çatlaklardan lavlar, her yerden püskürürken, ana volkandaki zehirli gaz sızıntıları da devam ediyor. Ayrı kollardan çıkan lavlar önüne gelen her şey süpürürken, lavların arasında kalan onlarca ev yanarak kül oldu.

Hawaii'de lavlar kaynamaya devam ediyor ViDEO

O evleri havadan görüntüleyen ekipler, dehşetin büyüklüğünü ortaya çıkardı.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Lavlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

Hawaii, iki hafta önce de 6.9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Bölgedeki son 40 yılın en şiddetli depremi, Kilau Yanardağı'nı faaliyete geçirmişti. Kasabaya inen lavlar nedeniyle bölgeden yaklaşık iki bin kişi tahliye edildi. Yanardağın bir süre daha lav püskürtmesi bekleniyor.