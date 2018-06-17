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Hawaii'de yanardağı izlemek isteyenler gözaltında

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavları izlemek ya da fotoğrafını çekmek için kamuya kapalı bölgelere giren onlarca kişi gözaltına alındı

AA | 17.06.2018 - 16:27..
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Hawaii News Now"un haberine göre, lavların okyanusa ulaştığı adada, polis barikatı ve tehlikeli koşullara rağmen bazı kişiler, yetkililer tarafından kordon altına alınan bölgelere girmeye devam ediyor.

Arazi ve Tabii Kaynaklar Dairesinden yetkililer, patlamalar başladığından bu yana lav akıntısı olan bölgelerde dolaşan yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

CEZALAR ARTIRILDI

Hawaii Valisi David Ige tarafından bu ay başında yayımlanan yeni yönetmelikle, çöküntü kuşağı alanlarında yakalanan kişilere yönelik cezalar artırıldı.

Yetkililer tarafından, tehlikeli ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bölgelerde tespit edilen ya da yakalananlar, 5 bin dolara kadar para ya da 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

HALKA 'TAHLİYE YA DA TUTUKLANMA' UYARISI

Yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, bu ayın başında, halka evlerini terk etmeleri uyarısında bulunmuş, polis, yöre halkına "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız." duyurusu yapmıştı.

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