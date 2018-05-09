Hawaii'de yeni volkanik krater oluştu

Plajları ve koyları ile ünlü ABD'nin turizm cenneti Hawaii günlerdir patlak veren lav akıntıları ve volkanik hareketler ile boğuşuyor. Yerleşim yerlerini de esaret altına alan lavlar adeta terör estiriyor. Korku filmerini aratmayan sahnelerin yaşandığı bölgede yeni bir lav çatlağı oluştu.

FELAKET ALANI GENİŞLİYOR

Perşembe günü patlak veren Hawaii'deki lav akıntıları gün geçtikçe daha da etkili bir hale geliyor. Valilik ugün gelinen noktada felaket alanının genişlediğini 12 kilometrekarelik bir alanın lavlar altında kaldığını açıklarken, çemberin giderek genişlediği ve tesir alanının daha da büyüdüğünü belirti.

YENİ LAV ÇATLAĞI

Felaketlere neden olan ana lav kaynağındaki kaynamalar devam ederken, bölgede yeni volkanik çatlaklar açılıyor. Hawaii valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şehrin kalabalık kesimlerine doğru kırılmaya devame den bir hattın oluştuğu ve lav hareketlerinin oraya doğru yönelidği açıklandı.

Valiliğin açıklamasının ardından çekilne bir kare fotoğraf gerçeği gözler önüne serdi. Görüntüde bir otoyolda lav çatlaklarının oluştuğu görüldü.

ZEHİRLİ GAZ SALINIMI

Bölgede bir yandan lav akıntıları tehlike oluştururken, diğer yandan da püskürme ile ortaya çıkan zehirli gaz salınımı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Salınım oranında lav püskürmesi ile paralel olarak artış gözlenirken, ekipler devamlı olarak zehirli gaz salınımındaki artışı gözlemleme ve önlem alma faaliyetlerini yürütüyor.

BEYAZ SARAY'A YARDIM ÇAĞRISI

Bölge yetkilileri ve halk hızla ilerleyen lavlar nedeniyle evsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, Beyaz Saray ve Acil durum ekiplerine çağrıda bulunuldu. Bölge Valisi yaptığı açıklamada olağan üstü hal ilan edilmesini talep ederken, yardım çağrısında bulundu.