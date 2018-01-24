Hawaii'deki alarmın sebebi vali çıktı

13 Ocak tarihinde ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kuzey Kore'den balistik füze saldırısının gerçekleştirildiği yönünde bir alarm verilmiş, alarmın yanlış olduğu ortaya çıktığındaysa da düzeltme için geç kalınmıştı.

Süreçte yaşanan aksaklığa ilişkin, Hawaii Valisi'nden itiraf geldi. Hawaii Valisi Ige, Twitter'a girip alarmın asılsız olduğunu, şifresini unuttuğu için duyuramadığını açıkladı.

"OTURUM AÇMAYI BİLMİYORUM, ŞİFREYİ UNUTTUM"

Gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan Hawaii Valisi Ige "Twitter hesabımda oturum açmayı ve şifrelerini bilmediğimi itiraf etmek zorundayım. Yaptığım değişikliklerden biri de bu oldu. Cep telefonuma (uygulamaları) koyacağım böylece sosyal medyaya doğrudan erişimimiz olacak." dedi.

DÜZELTME 38 DAKİKA SÜRDÜ

Vali Ige bu uyarının hatalı olduğu konusunda 2 dakika içinde bilgilendirildi ancak sosyal medya hesaplarının şifrelerini bilmediği için bu duyuruyu düzeltemedi ve krize neden oldu.

Hükümetin düzeltme haberini sosyal medyadan duyurması 17 dakika, Hawaii Acil Durum Yönetimi'nin alarmın asılsız olduğuna ilişkin yeni bir mesajı atması ise 38 dakika sürmüştü.