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Hawaii’deki Kilauea Yanardağı 31 evi yok etti

Hawaii’de bulunan ve 1983’ten beri faaliyette olan Kilauea Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar, bölge halkını korkutmaya devam ediyor.

İHA | 07.05.2018 - 11:01..
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ABD’nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’ndan püsküren lavlar nedeniyle 31 ev yok oldu.

Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi.

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı 31 evi yok etti

HALK ENDİŞEYLE BEKLİYOR

Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor.

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı 31 evi yok etti

BÖLGEYE ELEKTRİK DE VERİLEMİYOR

Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983’ten beri faaliyette.

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı 31 evi yok etti

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