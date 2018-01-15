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Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi

Afrin operasyonu öncesi sınırda hareketli anlar yaşanıyor. Sınırın sıfır noktasında bulunan Hawk füzeleri, ateşlenmek için emir bekliyor.

İHA | 15.01.2018 - 19:36..
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Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi

Afrin operasyonu kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.

FÜZELER HAZIRDA BEKLİYOR

Afrin’e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin’in Qude, Ma’mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda.

40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e doğuruldu VİDEO

Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi

FÜZELERİN 40 KM'LİK MENZİLİ VAR

Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor.

Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi

"KALLEŞLER ORDUSU"

Sınır bölgesinde sıcak gelişmeler devam ederken, bölgedeki teröristleri "Kalleşler ordusu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi konusunda uyarmıştı.

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