Hawking: Dünya’yı 100 yıl içerisinde terk etmeliyiz

Stephen Hawking, BBC için hazırladığı programında Dünya'nın geleceğiyle ilgili karamsar ifadeler kullandı.

NÜKLEER SAVAŞ, KÜRESEL ISINMA, VİRÜSLER

2117 yılına kadar dünyayı terk etmemiz gerektiğini söyleyen İngiliz bilim insanı, buna gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi.

75 yaşındaki Hawking, daha önce de Dünya'yı tehdit edebilecek asteroidler ve aşırı nüfus artışı konusundaki endişelerini dile getirmişti.

UZAY'DA YAŞAMAK İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLAMALI

Eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile Dünya'yı gezecek olan Hawking, insanlığın Uzay'da yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.

EİNSTEİN'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK DAHİ: HAWKİNG

Ünlü İngiliz bilim adamı Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyor. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından birini kullanarak komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmaları 40'ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor.