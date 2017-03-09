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Hawking: Teknoloji kontrol altına alınmalı

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji nedeniyle bir yıkıma dönüşebileceğini söyledi.

09.03.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. Teknoloji

hawking

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, insan ırkının sonunu getirebilecek teknolojinin kontrol altına alınması gerektiği uyarısında bulundu. Daha önceden yapay zekanın tehlikeleri hakkında konuşan Hawking, tehditlerin erken tespit edilebilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

The Times gazetesine konuşan Hawking, medeniyetin başlangıcından beri saldırganlığın hayatta kalmak için işlevli olduğunu vurguladı ve ekledi:

"İÇ GÜDÜMÜZÜ KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR"

"Darwinci evrim gereği, bu bizim genlerimizle ilişkili. Ancak şimdi, bu saldırganlığın nükleer ya da biyolojik savaş yoluyla bizi yok etmesi mümkün. Mantığımız ve aklımız yoluyla, bu içgüdümüzü kontrol etmemiz gerekiyor."

"BAŞKA SORUNLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR"

Bu hedef doğrultusunda bir tür dünya hükümeti kurulmasını öneren Hawking, bunun da başka sorunlar ortaya çıkarabileceğini ve bir tiranlığa dönüşebileceğini ekledi.

"BEN İYİMSERİM"

"Tüm bunlar kulağa 'felaket haberi vermek' gibi gelse de, ben iyimserim." diyen Hawking, insan ırkının dirilerek bu zorlukları alt edeceğini düşündüğünü söyledi.

Hawking: Teknoloji kontrol altına alınmalı

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