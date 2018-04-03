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Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

Kendini, “Nasıl ve neden diye sormaktan asla bıkmamış bir çocuk” olarak tanımlayan, dönemin Einstein’inden evren üzerine söylediği 12 aforizma.

Özel Haber | 03.04.2018 - 12:58..
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Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

stephen hawking

Dönemimizin Einstein’in hayata veda etmesinin ardından Zeplin Kitap, Stephen Hawking’in aforizmalarını, Hawking-Aforizmalar adını verdiği kitapla yayımladı. Yaşadığımız döneme damga vuran bilim insanının söylemleri, bütün araştırmalarının dışavurumuydu.

Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

- Bence beyin bilgisayar gibi bir program. Dolayısıyla teoride beyni bilgisayara kopyalamak mümkün. Bu sayede bedenen öldükten sonra bile bir yaşam formu oluşturulabilir. Ancak şu anki imkanlarla bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil.

- Biz, oldukça ortalama bir yıldızın ufak bir gezegenindeki gelişmiş maymun türleriyiz. Fakat evreni anlayabiliyoruz. İşte bu bizi çok özel kılıyor.

- Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, pek muhtemel Kolomb'un Amerika'ya ayak bastığındaki gibi olur. Bu da yerli Amerikalılar için çok iyi olmamıştı.

Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

- Doğu mistisizminin evreni bir illüzyondur. Onunla kendi çalışması arasında bir bağ kurmaya çalışan fizikçi, fizikçi olmaktan çıkmıştır.

- Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, bilim kurallarını koyan ve onları da yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez.

- Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli bir şey olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel ne olabilir?

Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

- İnsan türünün en büyük kazanımları konuşma ile geldi, ve en büyük hataları konuşmamaktan. Böyle olmamalı. En büyük umutlarımız gelecekle birlikte gerçek oluyor. Teknoloji kullanımı ile, imkanlar sınırsız. Sadece konuşuyor olduğumuzdan emin olmamız gerek.

- Ayaklarınıza değil, gökyüzüne bakın. Gördüğünüz şeylerin mantığını anlamaya çalışın. Evren’in neden var olduğunu düşünün. Meraklı olun.

- Uzaya yayılmadığımız sürece insan ırkının önümüzdeki binyıllarda hayatta kalabileceğini sanmıyorum. Bir tek gezegenin başına gelen çok sayıda kaza var. Ama ben bir iyimserim. Yıldızlara ulaşacağımıza inanıyorum.

Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

- Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.

- Yapay zeka, yeryüzünde insan ırkının sonunu getirebilir.

- Zaten var olan yollar üzerinden gelecek olan mükemmel bir teoriye inanmıyorum. Bizim yeni bir şeye ihtiyacımız var.

Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

HAWKING – AFORİZMALAR

Yetişkinlik döneminin tamamını başkalarının yardımına muhtaç geçirmiş olmasına rağmen, içinde duyduğu sonsuz yaşama arzusu ile insanlara en değerli örneklerden olan Hawking, aforizmalarıyla da yaşamına ışık tutuyor.

Her bir sayfasında Hawking’in hayatına ve araştırmalarına dair kesitler bulacağımız bu kitap, Hawking’in de öğütlediği gibi, ayakları yerine gökyüzüne bakmayı seçenler için hazırladı.

Hawking’den evren ve yaşam üzerine 12 aforizma

Hawking - Aforizmalar

Stephen Hawking

Çev.: Zeynep Serinker

Zeplin Kitap

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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