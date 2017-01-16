Hawking'i kendisine örnek alan Muammer

Muratpaşa ilçesinde emekli Muharrem Çelik ile ev kadını Emine Çelik, oğulları Muammer Ersin'e 3 yaşında bisiklet aldı. Oğullarının bisikleti sürmekte güçlük çektiğini gören Çelik ailesi, hastaneye götürdükleri Muammer Ersin'in kas hastası olduğunu öğrendi.

SADECE PARMAK UÇLARINI KIMILDATABİLİYOR

Babasının zaman geçirmesi için aldığı bilgisayarla hayata tutunan Çelik, 17 yaşına geldiğinde ise tamamen yatağa bağlı hale geldi. Nefes almakta da zorluk çeken Çelik'in nefes borusundan delik açıldı. Son dönemde sadece parmak uçlarını kımıldatabilen Çelik, yaptığı çalışmalarla ailesinin gururu oldu.

FİZİKÇİ HAWKING'İ ÖRNEK ALDI

Muammer Ersin Çelik, Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı. Çelik, geçirdiği ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı vasıtasıyla insanlarla iletişim kuran Hawking'i hayatının önemli taşlarından biri olarak kabul ediyor.

3 BOYUTLU OYUN PROGRAMI YAZIYOR

Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksiklikler gören Çelik, oyun programları yazmaya başladı. 3 boyutlu oyun programları yazan Çelik, bu yazılımları da kendi çabasıyla öğrendi.

4 DİL BİLİYOR

Muammer Ersin Çelik, bilgisayarda oyun oynadığı sırada İngilizceye de merak sardı. Kendi çabasıyla İngilizceyi öğrenen Çelik, aynı zamanda Almanca, Rusça, Fransızca yazabiliyor. Aile, Ersin'in yaşama bağlılığını görünce oğullarıyla gurur duymaya başladı. Anne Emine Çelik, oğlunun her şeyiyle ilgilendiğini belirterek, Ersin'in kendilerini onurlandırdığını söyledi.