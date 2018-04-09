Hayal ettikleri sıralarda oturan kadınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara 40 ile 60 yaş aralığındaki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Okuma, yazma seferberliği çerçevesinde açılan kurslar sayesinde okuma yazmayı öğrendiklerini belirten kadınlar, şimdiden hayatlarının kolaylaştığını söyledi.





Vanlı kadınlar, okuma-yazma bilmedikleri için hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. 25 kardeş olduklarını söyleyen 40 yaşındaki Hacer Akbulut, babasının sadece erkek kardeşlerini okula gönderdiğini belirtti.

"OKUMAYI BİLMEDİĞİM İÇİN ZORLUKLAR YAŞADIM"

Okumayı bilmediğinden dolayı birçok kez kaybolduğunu, ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihini okuyamadığı için zehirlendiğini anımsatan Akbulut, "Okumayı bilmediğimden dolayı kampüse gideceğime, İskele’ye gidiyordum. Bu sıkıntıdan dolayı birkaç kez kayboldum. Hastaneye giderken yolumu kaybediyordum. Bu yüzden çok zorluk çekiyordum. Okumayı çok istedim ve Allah bugünleri bize nasip etti.





Şu an rahatlıkla çarşıya gidiyorum. Minibüsteki yazıları okuya okuya gidiyorum. Yediğimiz gıdalardan bile zehirleniyorduk. Bakıyorduk, ama okuyamıyorduk. Babamıza ‘bizi okutmadın’ diye kızıyorduk. Bize bu imkanları sunanlara çok teşekkür ederim." dedi.

"KIZLARIN OKULA GİTMESİNİ AYIP KARŞILIYORLARDI"

Eskiden özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesinin ayıpla karşılandığını ve bu yüzden okula gönderilmediklerini ifade eden Gurbet Demir ise "Eskiler kızları okula göndermiyorlardı. Kızlar evde kalıyordu. Kızların okula gitmesini ayıpla karşılıyorlardı. Bu yaştan sonra öğrenmek zor oluyor ama buna rağmen öğreniyoruz. Bu bizim için çok iyi oldu.





Hem evde hem de okulda öğreniyoruz. Şu ana kadar hocamız birçok şey öğretti. Kursa devam etmeyi istiyorum. Okuma-yazma seferberliği başlatanlara çok teşekkür ederiz. Bu gerçekten bayanlar için çok iyi oldu." diye konuştu.



