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Hayal Köseoğlu direk dansı yaptı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabına yüklediği direk dansı videolarıyla dikkat çekiyor

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 08:14..
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Şimdi oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneği kadar Instagram'da paylaştığı direk dansı videolarıyla da konuşuluyor. Köseoğlu'nun paylaştığı direk dansı videolarına hayranlarından beğeni yağıyor.

HALA ÖĞRENCİ

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir gibi dizilerin ardından şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler'de polis rolünü canlandırıyor.

1 Ocak 1992'de İstanbul'da doğan Hayal Köseoğlu, hala özel bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Drama Oyunculuk Bölümü'nde öğrenci.

Hayal Köseoğlu direk dansı yaptı ViDEO

Hayal Köseoğlu direk dansı yaptı

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