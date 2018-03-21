Hayal Köseoğlu direk dansı yaptı

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Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.