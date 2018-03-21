Şimdi oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneği kadar Instagram'da paylaştığı direk dansı videolarıyla da konuşuluyor. Köseoğlu'nun paylaştığı direk dansı videolarına hayranlarından beğeni yağıyor.
HALA ÖĞRENCİ
Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir gibi dizilerin ardından şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler'de polis rolünü canlandırıyor.
1 Ocak 1992'de İstanbul'da doğan Hayal Köseoğlu, hala özel bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Drama Oyunculuk Bölümü'nde öğrenci.
Hayal Köseoğlu direk dansı yaptı ViDEO