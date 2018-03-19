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Hayal Köseoğlu'ndan Ufak Tefek Cinayetler açıklaması

Hayal Köseoğlu: Ufak Tefek Cinayetler’deki karakterler gerçek hayatta da var

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 08:02..
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kk

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, dizi hakkında konuşarak, gelecek bölümlerle ilgili tüyo verdi.

"BU KADINLAR GERÇEK"

Köseoğlu, dizideki kadın karakterlerin dünyasının tanıdık olduğunu söyleyerek şunları anlattı: ''Ben özel bir lisede okudum. Dışarıdan böyle gözüken insanlar vardı velilerden. O yüzden çok uzak gelmiyor bu dünya. Ama Merve ve Pelin gibi insanların olabileceğini aklım almıyordu. Yakın zamanda bir yerde toplanıldı. O dünyanın kadınlarıyla biraraya geldim. Hepsinden şunu duydum. Dizi ne kadar gerçekçi diyorlar. Bizde de aynen öyle Merve var dediler. Yetişkinlikte bu tavırların devam edeceğini aklım almıyordu. Ama meğer son hız devam eden bir dünya varmış.''

Hayal Köseoğlu'ndan Ufak Tefek Cinayetler açıklaması

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