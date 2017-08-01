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Hayalet Gemi İstanbul Boğazından Geçti

16 gün önce Karadeniz'e açılan İngiliz Kraliyet donanmasına ait HMS Duncan D37 adlı gemi akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı.

01.08.2017 - 21:52
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İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Dunca D37 isimli gemi Karadeniz'den akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Hayalet Gemi İstanbul Boğazından Geçti

Hayalet gemi olarak da bilinen gemiye Sahil Güvenlik, Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı botlar eşlik etti.

Hayalet Gemi İstanbul Boğazından geçti VİDEO

8 BİN TON AĞIRLIĞINDA

Ağırlığı 8 bin ton olan geminin uzunluğu 152 metre genişliği ise 21.2 metre 190 mürettebatı bulunan geminin  güvertesinde İngiliz askerlerinin olduğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İngiliz gemisi boğazdan geçiş yaptı.

Hayalet Gemi İstanbul Boğazından Geçti

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