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Hayali kelimeleri yaşamak: Flanöz

Flanöz, şehrin yürüyen kadınlarının toplumsal cinsiyet rollerini esneten enfes bir eleştiri…

Özel İçerik | 15.08.2018 - 15:15..
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flanöz

Lauren Elkin, Paris’in cam ve çelik kaplı pasajlarında doğan ve amaçsızca dolaşan kişi manasına gelen “flanör”ü, kitabına erilden dişile çevirdiği “flanöz” adını vermiş.

Flanöz - Lauren Elkin

(Lauren Elkin)

FLANÖZ

Elkin, sözlüklerde bulunmayan bir  hayali kelimenin peşine düşüyor ve kitabında Paris, New York, Tokyo, Venedik ve Londra’nın sokaklarında çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, George Sand, Virginia Woolf, Jean Rhys, Agnès Varda, Sophie Calle, Martha Gellhorn ve Joan Didion gibi flanözlerin ayak izleri üzerinden yapılıyor.

Kadınların, edebiyat, sanat, tarih, sinema ile metropol arasında kurduğu ilişkiyi kendine has bir üslupla anlatan Elkin, yaşam öyküsünü, gezi notlarını ve edebi eleştirileri bir araya getiriyor.

Flanöz - Lauren Elkin

Flanöz: Şehirde Yürüyen Kadınlar

Lauren Elkin

Çev.: Doğacan Dilcun Doğan

Nebula Yay.

S.: 372

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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