Hayali kelimeleri yaşamak: Flanöz

Lauren Elkin, Paris’in cam ve çelik kaplı pasajlarında doğan ve amaçsızca dolaşan kişi manasına gelen “flanör”ü, kitabına erilden dişile çevirdiği “flanöz” adını vermiş.

(Lauren Elkin)

FLANÖZ

Elkin, sözlüklerde bulunmayan bir hayali kelimenin peşine düşüyor ve kitabında Paris, New York, Tokyo, Venedik ve Londra’nın sokaklarında çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, George Sand, Virginia Woolf, Jean Rhys, Agnès Varda, Sophie Calle, Martha Gellhorn ve Joan Didion gibi flanözlerin ayak izleri üzerinden yapılıyor.

Kadınların, edebiyat, sanat, tarih, sinema ile metropol arasında kurduğu ilişkiyi kendine has bir üslupla anlatan Elkin, yaşam öyküsünü, gezi notlarını ve edebi eleştirileri bir araya getiriyor.

Flanöz: Şehirde Yürüyen Kadınlar

Lauren Elkin

Çev.: Doğacan Dilcun Doğan

Nebula Yay.

S.: 372

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Damla Karakuş

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