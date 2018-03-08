Hayallerinin peşinde koşan kadınlarımızın yaşam öyküleri

Bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve kara sabana koşulan ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız

Bu dizeler usta şair Nâzım Hikmet’in Kadınlarımız şiirinden...

Bugün Dünya Kadınlar Günü.

Kutlu olsun…

Kadınlar Günü’ne özel bugün size yeni bir kitaptan bahsedeceğim. Raflarda yerini alan Asi Kızlar Bilge Kadınlar...

Sanatta, edebiyatta, sahnede ve hayatın her alnında hayallerinin peşinde giden 35 kadınımızın ilham verici hikâyelerinin yer aldığı kitap, başarı öyküleri sunuyor. İllüstrasyonlarını M. K Perker’in çizdiği kitapta kimler yok ki…

Hababam Sınıfı’nın Hafize Anası, Adile Naşit, sinemanın sultanı Türkan Şoray, Türk siyasi hayatının önemli kadın politikacısı Behice Boran, Bahriye Uçok, tiyatromuzun çınarı Yıldız Kenter, edebiyatımızın usta isimleri Adalet Ağaoğlu, Tezer Özlü, Gülten Akın, Sevgi Soysal, Minâ Urgan, Halide Edip Adıvar, Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, Türkiye’de halkla ilişkilerin kurucusu Betül Mardin, eğitime hayatını adayan Türkan Saylan, birçok şarkının söz yazarı Aysel Gürel ve daha pek çok kadının cesaretli öyküleri tek kitapta.

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Kitap Yurdu

Kitapta Bazı isimler tanıdık gelebilir, bazılarını ise ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama hepsi yaptıklarıyla tarihte büyük bir önem taşıyor.

Adları kocaman harflerle yazılması gereken kadınlarımızın dünyalarına buyurun.

Halide Edip Adıvar

Beşiktaş'ta ileride Mor Salkımlı Ev olarak tarif edeceği bir evde, geleneksel bir osmanlı ailesinde dünyaya geldi. Dönemim alimlerinden dinlediği dini öykülerin ve çocuk yaştan itibaren almaya başladığı piyano, matematik ve İngilizce derslerinin etkisiyle Doğu Batı kültürlerini karşılaştırma şansı buldu.

İngiliz matematikçilerin yaşam öykülerini Türkçeye çevirdi, Emile Zola başta olmak üzere Fransız edebiyatından çok etkilendi.

Milli Mücadele döneminin en önde gelen isimlerinden oldu. İlk eserlerinde kadınların yaşadıkları tutkulu aşklarını merkeze koyarken, tanıklık ettiği birbirinden farklı koşullar ve olaylar sonucu, sonraki eserlerinde kadını sosyal konumuyla ele almaya başladı.

Eserleri çok okunan kadın yazarlardan oldu.

Nezihe Muhiddin

Eğitimci, yazar ve kadın halkları savunucusu, Nezihe Muhiddin paşa kızı bir annenin ve savcı bir babanın çocuğu olarak doğdu. Kadınların erkeklerle eşit yurttaşlık hakları için mücadele etti.

Arkadaşlarıyla birlikte Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. 1931'de yayımladığı Türk Kadını adlı yapıtında, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadarki kadın hareketini anlattı.

Afife Jale

Oyuncu ve tiyatrocu Afife Jale, İstanbul'da orta halli bir ailede dünyaya geldi. Hep tiyatro oyuncusu olmak istedi, açılan sınavlara girdi ve srajyer oyuncu kadrosuna girdi.

Hayatının son dönemlerini yoklukla geçirdi. parklarda uyuyarak aşevlerinde beslenerek yaşama tutunmaya çalıştı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, 39 yaşındayken yaşamını yitirdiğinde kimse onu hatırlamıyordu.

Behice Boran

Siyasetçi, akademisyen ve sosyolog olan Behice Boran, Bursa'da dünyaya geldi. Kurtuluş Savaşı'nda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Amerikan kolejini bitiren ilk kız öğrenci oldu.

Türkiye İşçi Partisi'nin son Genel Başkanı olan Boran, 1965 seçimlerinde meclise girdi.

Bahriye Uçok

İlahiyatçı, yazar, akademisyen ve politikacı olan Bahriye Uçok, Trabzon'da doğdu. Kuran-ı Farsça, ve Arapça bilgisiyle inceleyerek, İslam'ı gerçekçi ve höşgörülü bir din olarak yorumladı.

İslam'da oruç tutmanın ve başörtüsünün zorunlu olmadığını söyleyince İslami Hareket adlı bir örgütten tehditler almaya başladı. 1990'da kargo yoluyla gelen bir bombalı saldırısıyla öldürüldü.

Betül Mardin

Betûl Mardin Türk halkla ilişkiler uzmanı. Türkiye'de halkla ilişkilerin temellerini atan kişidir. 1927'de dünyaya gelen Mardin, küçük yaşta dadısından gördüğü şiddet sonucu beyninde oluşan bir hasarla araba kullanmak ve benzeri becerileri edinemeyeceğini öğrendi.

Çocukken, konuşma güçlüğü çektiği için onunla alay eden çocuklar yüzünden kendine verdiği "Bir daha kimse benle dalga geçmeyecek" sözünü tutma yolunda yepyeni bir hayat inşa etti.

Leyla Gencer





Opera sanatçısı Leyla Gencer, babası Safranbolulu köklü Müslüman bir ailenin oğlu olan Hasanzade İbrahim Bey, annesi Polonyalı Katolik bir ailenin kızı olan Alexandra Angela Minakovska'dır. Ailesi sonradan Çeyrekgil soyadını aldı. Annesi, İbrahim beyle evlendikten sonra Müslüman olup Atiye adını aldı.

Rockefeller bursuyla Amerika'ya gitti. Oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine dersler aldı. Dönüşünde, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dersler verdi,. Hem hocalık, hem de oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

Adalet Ağaoğlu

Türk Edebiyatı'nın önde gelen kadın yazarlarından Adalet Ağaoğlu, geleneksel osmanlı kültürüyle yenilikçi Cumhuriyet devrimleri arasındaki bocalama döneminde 1929'da dünyaya geldi.

Eserlerinde yalnızca ezilen kadınların değil, özgürleşmiş kadınların sorunlarını da yazdı. Toplumsal sorunların birey üzerindeki etkisini, sosyal baskıyı, cinsiyetçiliği ve önyargıyı ele aldı.

Romanlarda, olayların anlatıcı kişinin tekelinde kalmasından duyduğu rahatsızlıkla, mekânsal ve zamansal olarak çok boyutlu ve geri dönüşlü anlatımı benimsedi.

Adile Naşit

Asıl adı Adile Özcan'dı. Tiyatrocu bir ailede istanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salan Naşit, kısa zamanda usta oyuncularla sahnede yer aldı.

Hepimizin hafizasına kazınan fimlerle her akşam evimize konuk oldu. 1981'de, TRT'de sunmaya başladığı Uykuda Önce adlı programla bize hikâyeler anlattı, öğütler verdi ve henüz 57 yaşındayken kuzucuklarına veda etti.

İdil Biret

Piyano sanatçısı İdil Biret, 1941'de doğdu. 4 yaşındayken Bach'ın prelüdlerini çalmaya başlayınca , annesi ondaki ileri müzik yeteneğini fark etti ve İdil Biret 5 yaşındayken Mithat Fenmen'den desler almaya başaldı.

Bir sene sonra Ankara Radyosu'nda Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ile Bach'ın Re Minör Piyano Konçertosu'nu çalarak, isme özel çıkarılan Harika Çocuklar Yasası'nın kabulüne önayak oldu.

Tezer Özlü

Tezer Özlü'nün kâşiflik, çevirmenlik, yazarlık, senarristik, oyunculuk, annelik ve delilik, kırk üç yıılık hayatını dolduran uğraşlardı. Lodosta başı ağrımayanları ve kendine Hâkim olması gerektiğini zannedenleri sevmezdi.

Hayata veda ettikten sonra, denemelerinden oluşan Kadınlar, Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e Mektuplar, ve bir senaryo olan Zaman Dışı Yaşam adlı eserleri de yayımlandı.

Şahsenem Bacı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1941 yılında dünyaya gelen halk ozanı Şahsenem Bacı'nın ailesinde birçok âşık vardı. İlkokul yıllarında şiire yöneldi ve bağlama çalmayı öğrendi. Genç yaşında evlenerek İzmir'e yerleştiği için yarım kalan eğitimini dışarıda tamamladı.

Bir âşık olarak, 1980'lerden önce işçi sınıfı başta olmak üzere halkın büyük kesiminin sesi oldu. Türkülerinde ağırlık olarak ayrılık, gurbet, sıla hasreti gibi göçün getirdiği sıkıntıları ve acıları protest bir üslupla işledi.

Semiha Berksoy

Opera sanatçısı ve Ressam Semiha Berksoy, İstanbul'da heykeltıraş ve ressam bir annenin ve şair bir babanın çocuğu olarak doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren çizimlerle süslediği hikâyeler yazdı, şarkılar söyledi, şiirler okudu. Büyüdüğü ortam, onun sanatın her alanında yetkin bir kişilik olarak büyümesini sağladı.

Ortaokulu birincilikle bitirdikten sonra aynı anda iki okula birden okumasını istemeyen babasına, ruhunun sanat aşkıyla sürüklendiğini söyledi ve konservatuarda okumayı tercih etti.

Muazez İlmiye Çığ

Sümerolog Muazez İlmiye Çığ, Bursa'da 1914'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi'nde yeni açılan Sümeroloji bölümüne kayır yaptırdığında, Sümerlerle ve bölümün muhtevasıyla ilgili en ufak bir fikri yoktu.

Sümerlerle ilgili her şeyi eğitim ve mesleki hayatı boyunca öğrendi. 31 yıl İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalıştı ve Sümer, Hitit ve Akad dillerine ait 74 bin tabletten oluşan Çivi Yazılı Belgeler arşivini oluşturdu.

Minâ Urgan

Çevirmen ve yazar Minâ Urgan'a babası şarap kadehi anlamına gelen Minâ adını verdi. sayılmayacak kadar çok eseri Türkçeye çevirdi ve Türkiye'de İngiliz edebiyatının bilirkişisi hakline geldi. Ünlü İngiliz şair ve yazar Thomas More'ya aşıktı. Ona "Sevgilim" diye söz ederdi.

85 yaşındayken, Troçki'nin yanına kadar yüzmüş, Mustafa Kemal'le vals yapmış, Nâzım Hikmet'i görmüş ve Yahya Kemal'i gördüğüne pişman olmuş bir insan olarak, adaletsizliğe karşı yaşamayı seçtiği hayatını kaybetti.

Bir dinozor olarak afacan ve cesurca yaşayıp, bir çınar olarak devrildi.

Ergül Tosun

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