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Hayat dersi veren Yaşar Usta hayata veda etti

Onlarca filmle hafızalarımıza kazınan Münir Özkul, bugün hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Özkul'un, Yaşar Usta performansı...

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 12:57..
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Hayat dersi veren Yaşar Usta hayata veda etti

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Bugün aramızdan ayrılarak sevenlerini üzen Münir Özkul'un, 'Bizim Aile' filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" karakteri ile hepimizde ayrı bir yer edindiği şüphesiz... Gelin, o enfes tiradı hatırlayalım...

Yaşar Usta'dan hayat dersi VİDEO

Fotoğraflarla Münir Özkul GALERİ

"BAK BEYİM..."

"Bak beyim, sana iki çift lafım var.

Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, herşeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde.

Yakışır mı sana ekmekle oynamak?
Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu, karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak?
Ama nasıl yakışmasın!

Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören?Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar birbirini seviyor.
Ama ben boşuna konuşuyorum.

Sevgiyi tanımayan adama, sevgiyi öğretmeye çalışıyorum.
Hıh, sen, büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey!

"BEN YAŞAR USTA!"

Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm! Ben, Yaşar usta!

Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç!
Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın.
Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi.

Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız.
Bizler birbirimizi seviyoruz.
Biz bir aileyiz.
Biz güzel bir aileyiz.

Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun?
Dokunma artık aileme!
Dokunma çocuklarıma!
Dokunma oğluma!
Dokunma gelinime!

Eğer onların kılına zarar gelirse, ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni!
Anlıyor musun, vururum ve dönüp arkama bakmam..."

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