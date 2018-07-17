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Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

Herhangi bir olay karşısında ihtiyacımız olan yeni bir bakış açısıdır ve onu da bize kuşkusuz kitaplar kazandırır.

Özel İçerik | 17.07.2018 - 16:18..
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Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

bakış açısı

Bazen bir kitap okursunuz, bir film izlersiniz ve sizi şöyle bir sarsar. Hayatınızda daha önce görmediğiniz bir yönü keşfedersiniz. Aslında her şey sizin iç dünyanızdadır ve kuşkusuz bunu en iyi kitaplar, filmler ön plana çıkarır. Peki bu kitaplar illa kişisel gelişim mi olmalıdır? Yoksa her şeyde bir mana aramak mümkün müdür?

İşte hayatı yaşarken ufkunuzu açacak, bakış açınızı değiştirecek 5 kitap önerisi…

Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

(Christy Brown)

SOL AYAĞIM - CHRISTY BROWN

Sol Ayağım, İrlandalı Yazar Christy Brown’un kaleminden çıkmış, dünyanın en iyi otobiyografik kitaplarından biri.

Ancak onu okurken anlıyorsunuz ki, bu kitap sadece bir yaşam hikayesini anlatmıyor. Sizi motive eden yönünü düşünürsek, o, aynı zamanda bir kişisel gelişim kitabı olarak da değerlendirilmeli.

Beyin felci ile doğan ve doktorların çok az ömür biçtiği Christy, annesinin desteğiyle hayata tutunur. İlk önce sol ayağıyla bir A harfi yazdı Christy, sonrası bir kitap oldu ve hatta daha fazlası…

Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

Sol Ayağım

Christy Brown

Çev.: Filiz Kahraman

Nemesis Kitap

S.: 192

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Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

(Charles Dickens)

BÜYÜK UMUTLAR - CHARLES DICKENS

Pip adıya anılan çocuk, öksüz ve yetimdir. Bütün hikaye de işte onun başından geçen olayları anlatır.

Kısa bir kitap Büyük Umutlar. Ancak küçük bir çocuğun hayata karşı beslediği büyük umutları öyle derin anlatır ki, sayfalara sığmaz gibidir. Bu kitapta kendinizi eski Londra sokaklarında dolaşıp hayatınızdan kesitler ararken bulacaksınız…

Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

Büyük Umutlar

Charles Dickens

Çev.: Nihal Yeğinobalı

Can Yay.

S.: 656

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Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

(Albert Camus)

YABANCI - ALBERT CAMUS

Bu kitabı okurken en çok şaşıracağınız şey, anlatıcının duygudan yoksun cümleleri. O, dünyaya yabancıdır. Annesi öldüğünde de kendisini öldürecekleri zaman da kılını kıpırdatmadı. Her şey birdi, aynıydı.

Ölüme meydan okuyan bu sessiz adamın hayatını okurken, iliklerinize kadar hissettiğiniz karamsarlık, size başka pencereler açacak…

Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

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Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

(Sabahattin Ali)

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN - SABAHATTİN ALİ

Bu kitabı okuduğunuzda şöyle hissedeceksiniz: Bazen ne yaparsan yap, ne kadar umutlu olursan ol, bazen elinden gelen hiçbir şey yoktur. Bunu benimseyerek yaşamının bir yolunu bulmalı ve hayatı öyle yaşamalı.

Bu kitap sizi hayatın ölümcül darbelerine karşı hazırlayacak…

Hayata bakışınızı değiştirecek 4 kitap

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 254

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Damla Karakuş

[email protected]

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