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'Hayatı 12'den yakala' kitabı raflarda yerini aldı.

Yazar, Şeyda Betül Kılıç'ın 'Hayatı 12'den Yakala' adlı kitabı Vega Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 09:16..
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Psikolog-yazar Şeyda Betül Kılıç, on iki başlık etrafında toplamış olduğu yazılarıyla insanoğluna mutlu ve pratik yaşamanın ipuçlarını veriyor.

Annelik, evlilik, aşk, dedikodu, dua gibi kişinin iç dünyasını ilgilendiren başlıklar ile sosyal medya ve toplumsal sorunlar gibi belli başlı konular; yazarın farklı ve pratik bakış açısıyla birlikte okurun ilgisine sunuluyor. Yazar, kitapta hem kendi yaşamından kesitler sunarak nedenleri, nasılları irdeliyor hem de çözüm yolları öneriyor.

'Hayatı 12'den yakala' kitabı raflarda yerini aldı.

Yazar: Şeyda Betül Kılıç

Yayınevi: Vega Yayınları

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 187

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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