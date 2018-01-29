'Hayatı 12'den yakala' kitabı raflarda yerini aldı.

Psikolog-yazar Şeyda Betül Kılıç, on iki başlık etrafında toplamış olduğu yazılarıyla insanoğluna mutlu ve pratik yaşamanın ipuçlarını veriyor.
Annelik, evlilik, aşk, dedikodu, dua gibi kişinin iç dünyasını ilgilendiren başlıklar ile sosyal medya ve toplumsal sorunlar gibi belli başlı konular; yazarın farklı ve pratik bakış açısıyla birlikte okurun ilgisine sunuluyor. Yazar, kitapta hem kendi yaşamından kesitler sunarak nedenleri, nasılları irdeliyor hem de çözüm yolları öneriyor.
Yazar: Şeyda Betül Kılıç
Yayınevi: Vega Yayınları
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 187
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