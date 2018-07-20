Hayatı baştan kurmaya dair bir distopya: Renkrasi

Görebildiğimiz renklerin hiyerarşideki yerimizi belirlediği bir dünya düşünün. Dahice bir zekanın ürünü bu kitap, size Dickens’in, Pratchett’in kaleminden çıkmış hissiyatı verecek…

(Jasper Fforde)

RENKRASİ

Bir dünya düşünün, görebildiğiniz renklerin hiyerarşideki seviyenizi belirlediği bir dünya; kimse Renk Uzmanı’nı aldatamıyor, renk testinde hile yapamıyordu. Bir kere sonucun ne çıkıyorsa, bu senin sonsuza dek, “O” olduğun anlamına geliyordu.

Birkaç dakika içinde belirlenmiş koca bir ömür… Her şey yerli yerinde ve belirli bir düzen içinde tıkır tıkır işliyor ya da en azından dışarıdan görünen bu. Ülkenin içi kaynıyorken, dışarıdan sezilen sadece huzur.

Ve sonra, bir gün renklerin aniden ayaklanmaya karar verdiği bir ütopya doğuyor. Jasper Fforde, yüzyıllarca uzaklıktaki zaman sonrasını renklerin gölgesinde, zekice bir ustalıkla kaleme alıyor. Renkrasi ütopyası, diktatör gölgesinde özgürleşme savaşına, hayatı en az bir kere daha baştan kurma hakkının verilmesi üzerine kuruluyor…

Renkrasi

Jasper Fforde

Çev.: Ergin Kaptan

April Yay.

S.: 520

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Damla Karakuş

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