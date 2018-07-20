taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.854
USD
4,7817
EURO
5,6047
ALTIN
189,09
PETR
72,7500

Hayatı baştan kurmaya dair bir distopya: Renkrasi

Zengin detayları ve lezzetli kurgusu ile Renkrasi, hayatı en baştan bir kez daha kurmanıza zemin hazırlayacak enfes bir distopya.

Özel İçerik | 20.07.2018 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Kitap
Hayatı baştan kurmaya dair bir distopya: Renkrasi

renkrasi

Görebildiğimiz renklerin hiyerarşideki yerimizi belirlediği bir dünya düşünün. Dahice bir zekanın ürünü bu kitap, size Dickens’in, Pratchett’in kaleminden çıkmış hissiyatı verecek…

Renkrasi

(Jasper Fforde)

RENKRASİ

Bir dünya düşünün, görebildiğiniz renklerin hiyerarşideki seviyenizi belirlediği bir dünya; kimse Renk Uzmanı’nı aldatamıyor, renk testinde hile yapamıyordu. Bir kere sonucun ne çıkıyorsa, bu senin sonsuza dek, “O” olduğun anlamına geliyordu.

Birkaç dakika içinde belirlenmiş koca bir ömür… Her şey yerli yerinde ve belirli bir düzen içinde tıkır tıkır işliyor ya da en azından dışarıdan görünen bu. Ülkenin içi kaynıyorken, dışarıdan sezilen sadece huzur.

Ve sonra, bir gün renklerin aniden ayaklanmaya karar verdiği bir ütopya doğuyor. Jasper Fforde, yüzyıllarca uzaklıktaki zaman sonrasını renklerin gölgesinde, zekice bir ustalıkla kaleme alıyor. Renkrasi ütopyası, diktatör gölgesinde özgürleşme savaşına, hayatı en az bir kere daha baştan kurma hakkının verilmesi üzerine kuruluyor…

Hayatı baştan kurmaya dair bir distopya: Renkrasi

Renkrasi

Jasper Fforde

Çev.: Ergin Kaptan

April Yay.

S.: 520

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

322
Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

115
Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

79
25 gün askerliğin devlete maliyeti

25 gün askerliğin devlete maliyeti

645
Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

60
Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

105
Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM