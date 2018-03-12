Hayati Sır'ın 'Cennet' kitabı raflarda

Bilin ki! ‘İnsan’! ‘Bir’ Cennet hayali olmadan yaşayamaz… Bu ‘kitap’ işte! Size! ‘Bir’ Cennet hayalini diri tutabilmeniz için yazıldı! Kitabı açtığınızda! ‘Bir’ sessizlik başlar, huzurdasınızdır…
Sükûnet ve dua! Issız anlar, dünya biter yazının kalbi atmaya başlar. İlerleyin hadi oku’maya başlayın, İlerisi Cennet! Gelin.
Cennet’e ilk adımınızı daha doğrusu ilk bakışınızı! Bu ‘kitap’la atın. Bakın! ‘Oku’yun… Cennet! ‘Bir’ bakışmadır aslında! Rabbimizle! Bakışın…
Yazar: Hayati Sır
Yayınevi: hay kitap
Türü: Tasavvuf
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 240
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