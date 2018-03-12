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Hayati Sır'ın 'Cennet' kitabı raflarda

Yazarın kitabı hayykitap etiketiyle okurlarla tanıştı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 14:40..
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Bilin ki! ‘İnsan’! ‘Bir’ Cennet hayali olmadan yaşayamaz… Bu ‘kitap’ işte! Size! ‘Bir’ Cennet hayalini diri tutabilmeniz için yazıldı! Kitabı açtığınızda! ‘Bir’ sessizlik başlar, huzurdasınızdır…

Sükûnet ve dua! Issız anlar, dünya biter yazının kalbi atmaya başlar. İlerleyin hadi oku’maya başlayın, İlerisi Cennet! Gelin.

Hayati Sır'ın 'Cennet' kitabı raflarda

Cennet’e ilk adımınızı daha doğrusu ilk bakışınızı! Bu ‘kitap’la atın. Bakın! ‘Oku’yun… Cennet! ‘Bir’ bakışmadır aslında! Rabbimizle! Bakışın…

Yazar: Hayati Sır

Yayınevi: hay kitap

Türü: Tasavvuf

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 240

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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