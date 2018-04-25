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Hayati Yazıcı: 3 dönem kuralı devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti içinde 30 kadar milletvekilinin bu seçimde aday olamayacağını belirtti.

AA | 25.04.2018 - 08:19..
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Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, "3 dönem kuralı devam ediyor. 30 civarında 3 döneme takılan milletvekilimiz var. Bunlar tüzüğümüz gereği bu seçimde aday olamayacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu, bunlardan partimizin çıkarları için yapacak bir şey varsa, bunları Merkez Kararı Heyeti verecek, Merkez Karar bu yetkileri Merkez Yürütmeye devretti. Orada müzakere edilecek, ona göre işlem yapılacak. Yoksa 3 dönem kuralı geçerli, tüzüğümüz yürürlükte." dedi.

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