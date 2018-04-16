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Hayatımızdaki düğümlerden kurtulma sanatı: Yürümenin Felsefesi

Yazar Frederic Gros, yürümenin insanı bir yerden çok yere götürebileceğini, düğümleri çözmek için yürümek gerektiğini anlatıyor.

Özel Haber | 16.04.2018 - 11:52..
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Hayatımızdaki düğümlerden kurtulma sanatı: Yürümenin Felsefesi

yürümenin felsefesi

Aylaklar, göçebeler, sürgünler, hacılar, kaçaklar, seyyahlar, herkes yürüyor. Peki yürümek sadece bir yerden bir yere taşınma eylemi midir? Acaba evrenle kişinin arasında tutturduğu özel bir ritmin yansıması olabilir mi? Kendimizi başkalaşmaya, dönüştürmeye açmak için yürümek gerektiğini düşündünüz mü hiç?

Hayatımızdaki düğümlerden kurtulma sanatı: Yürümenin Felsefesi

(Frederic Gros)

YÜRÜMENİN FELSEFESİ

Yürümek, sadece iki mesafe arasında gidip gelmek, hatta belki koşmak değildir aslında. “Yürümenin Felsefesi” bize bunu fark ettirirken, aslında yürümenin yaratıcı bir eylem olduğunu, attığımız her adımın nihayetinde bize döneceğini öğütlüyor.

Bu kitap, yürüyen, doğru yürümesini bilen insanın üzerine çöken kaygının, korkunun düğümünü çözüyor. İnsan bir yerde yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümlüyor. İşte aslıda o düğüm, bu düğüm ve insan bu düğümü atmak için yürüyor.

Gros, "Henry David Thoreau"nun şu cümlesiyle güçlendiriyor kitabını: “Yaşamak için ayağa kalkmamışken, yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir”.

Hayatımızdaki düğümlerden kurtulma sanatı: Yürümenin Felsefesi

Yürümenin Felsefesi

Frederic Gros

Kolektif Kitap

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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