Hayatımızdaki düğümlerden kurtulma sanatı: Yürümenin Felsefesi

Aylaklar, göçebeler, sürgünler, hacılar, kaçaklar, seyyahlar, herkes yürüyor. Peki yürümek sadece bir yerden bir yere taşınma eylemi midir? Acaba evrenle kişinin arasında tutturduğu özel bir ritmin yansıması olabilir mi? Kendimizi başkalaşmaya, dönüştürmeye açmak için yürümek gerektiğini düşündünüz mü hiç?

(Frederic Gros)

YÜRÜMENİN FELSEFESİ

Yürümek, sadece iki mesafe arasında gidip gelmek, hatta belki koşmak değildir aslında. “Yürümenin Felsefesi” bize bunu fark ettirirken, aslında yürümenin yaratıcı bir eylem olduğunu, attığımız her adımın nihayetinde bize döneceğini öğütlüyor.

Bu kitap, yürüyen, doğru yürümesini bilen insanın üzerine çöken kaygının, korkunun düğümünü çözüyor. İnsan bir yerde yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümlüyor. İşte aslıda o düğüm, bu düğüm ve insan bu düğümü atmak için yürüyor.

Gros, "Henry David Thoreau"nun şu cümlesiyle güçlendiriyor kitabını: “Yaşamak için ayağa kalkmamışken, yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir”.

Yürümenin Felsefesi

Frederic Gros

Kolektif Kitap

S.: 192

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Damla Karakuş

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