Kadınların vücut geliştirmesi İran Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak tanınmasa da Shirin Nobahari geliştirdiği vücudunu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor ve oldukça ilgi çekiyor.

14 YAŞINDAN BERİ AĞIRLIK KALDIRIYOR

Mimarlık Fakültesi mezunu Nobahari, hayatını spora adadığını belirterek, "Çocukluğumdan beri bu sporu çok sevmiştim. İlk kez spor salonuna 14 yaşımda geldim ve geleceğimin spor salonunda şekilleneceği aklıma dahi gelmezdi. Antrenman yaparak geçirdiğim her bir saati mutlu geçiriyorum. Spor sayesinde hayatımdaki zorluklardan kurtuldum." diye konuştu.

Hayatını spora adayan İranlı kadın vücut geliştirmeni VİDEO