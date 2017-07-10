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Hayatta amacı olanlar, geceleri rahat uyuyor

Sabah yataktan kalkmak için iyi bir nedeni olan kişilerin, geceleri daha rahat uyuduğu gözlendi.

10.07.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. Sağlık

Sonuçları 'Sleep Science and Practice' dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde yaşları ortalama 79 olan 823 katılımcıya hayatlarının amacı ve uyku düzenleri hakkında sorular soruldu.

Araştırmada, hayatlarının bir amacı olduğunu dile getiren katılımcıların, uyku apnesinden yüzde 63 oranında daha az muzdarip olduğu görüldü.

Hayatta amacı olanlar, geceleri rahat uyuyor

Yine bu kişilerde uyku kalitesini bozan huzursuz bacak sendromuna da yüzde 52 oranında daha az rastlandığı kaydedildi. Bilim adamları, genelde gençlerden daha az uyuyan yaşlılar üzerinde yapılan araştırmanın, toplumun geniş bir kesimi için geçerli olabileceğini dile getirdi.

Hayatta amacı olanlar, geceleri rahat uyuyor

Araştırma ekibinin lideri, ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Jason Ong, "İnsanların hayatlarında bir amaç edinmelerine yardımcı olmak, özellikle giderek artan biçimde uykusuzlukla karşı karşıya olan bir toplumda, ilaca başvurmadan etkili bir strateji olabilir" ifadesini kullandı.

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