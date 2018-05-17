Hayatta her şey mümkün: Başka Bir Mutluluk Fikri

Yaşam denilen süreç hem çok güzel hem çok yorucu ve süreci yöneten her olay da insanlar için. “Benim başıma gelmez” diye düşündüklerimizin bir sonraki hedefinin biz olmayacağımızın bir garantisi yok. İşte bu sebepten mutlu olmak için hep başka bir yol var…

(Marc Levy)

BAŞKA BİR MUTLULUK FİKRİ

Agatha, hayatının 30 yılını parmaklıklar ardında geçirdikten sonra, 2010’dabaharın ilk günlerinde hapisten kaçar. Oysa 50’lerindedir ve cezasını tamamlamasına da az bir süre kalmıştır. Bu firar, başta FBI olmak üzere Amerikan emniyet birimlerini de harekete geçirir.

Milly ise, sıradan, hatta sıkıcı bir hayat süren kendi halinde bir kadındır. Agatha tarafından esir alındığında ise, hayatında her şey değişir. Peşlerinde polisler, eski bir araba ile 5 günlük bir yolculuk başlar. Bu yolculuk, ikisinin de kendi hayatına doğrudur ve uğradıkları şehirlerde Agatha’nın eski dostlarına yaptığı her ziyaret, geçmişine ait sırları da ortaya dökmeye başlar…

Heyecan dolu bu yolculukta Agatha ve Milly’e eşlik etmeye hazır mısınız?

Başka Bir Mutluluk Fikri

Marc Levy

Çev.: İnci Malak Uysal

Can Yay.

S.: 304

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Damla Karakuş

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