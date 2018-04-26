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Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

İstanbul Haydarpaşa Ro-Ro Limanı'nda bir tırda yapılan aramada 10 çuval içinde 120 adet kaçak tilki kürkü bulundu.

DHA | 26.04.2018 - 20:17..
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Haydarpaşa Ro-Ro Limanı'na gelen gemilerden indirilen tırlar gümrük muhafaza ekipleri tarafından risk değerlendirmesine tabi tutuldu.

X-RAY'DE KÜRKLER FARK EDİLDİ

Ukrayna'dan gelen bir gemiden indirilen ve transit yükü kereste olan tır, Haydarpaşa Ro-Ro Limanı'na inmesini müteakip gümrük muhafaza memurlarınca yapılan değerlendirme sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan tarama esnasında x-ray operatörlerince tırın çekici kısmında şüpheli yoğunluk farklı görülen noktalar işaretlenerek, araç aranmak üzere refakatle arama hangarına yönlendirildi.

Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

KÜRKLERE EL KONULDU

Gümrük muhafaza memurlarınca çekicide yapılan detaylı aramada çok sayıda çuvalın içerisinde 120 adet tilki kürkü olduğu ve bu eşyalara ilişkin araç şoförü tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldı.

Yapılan ön görüşmede kürklerin kendisine ait olduğunu ifade eden sürücü M.G. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tilki kürklerine ise el konuldu.

Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi



Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

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