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Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazılarda 2000 yıllık olduğu düşünülen duvar ve 1000 yaşında olduğu düşünülen iskelet bulundu.

AA | 25.10.2018 - 16:22..
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Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

Haydarpaşa Garı'ndaki ray yenileme çalışmaları durdu. Çalışmalar sırasında yapılan kazılarda eski Khalkedon (Kadıköy) şehrine ait limana ulaşıldı.

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 11 Mayıs'ta başlayan arkeolojik kazı çalışmalarında şimdiye kadar onlarca mezar kalıntısı çıkartıldı.

1000 YAŞINDA İSKELET

Ancak yapılan son çalışmalarda ortaya çıkarılan mezarda bütünlüğü çok fazla bozulmayan ve 1000 yaşında olduğu düşünülen ve üzerinde koku kolyesi olan bir iskelet bulundu.

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

2000 YILLIK SUR DUVARI

Peronların kuzeyinde bulunan alanda sürdürülen çalışmalarda ise Batı yüzü kesme dörtgen blok taşlarla çok düzgün bir şekilde inşa edilmiş, sandık duvar tekniği ile yapılmış büyük bir duvar tespit edildi.

Yer yer kesintiye uğrayan ancak uzunluğu 100 metre, genişliği ise 3 metre olan bu duvarın henüz hangi döneme ait olduğu belirlenemedi. Ancak arkeologlar duvarın 2000 yıllık bir geçmişe sahip sur duvarının devamı olduğunu düşünüyor. Duvarın önündeki toprak yapısını inceleyen arkeologlar limanın bu noktadan başladığını ifade ediyor.

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

AKAR DURUMDA OLAN BİZANS ÇEŞMESİ

Kazılarla birlikte Bizans dönemine ait bir de çeşme bulundu. Yetkililerin verdiği bilgilere göre kazı alanında bulunan su kanalları bu çeşmeye bağlanıyor.

İstanbul'un akar durumda olan tek Bizans çeşmesi olduğu belirtilen çeşmenin suyunun içilebilir kalitede olduğu belirlendi. Arkeologlar, suyun temiz kalmasını o dönemki mimari faaliyetlerin özenle yapıldığını gösterir nitelikte olduğunu ifade etti.

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

400 İŞÇİ GÖREV YAPIYOR

3 müze uzmanı, 18 serbest arkeolog, 1 restoratör, 1 fotoğrafçı ve yaklaşık 400 işçinin görev yaptığı alanda, peronların olduğu kısımda ise Hellenistik döneme ait olduğu düşünülen ve demir kenetlerle birbirine bağlı kesme dörtgen blok taşlardan yapılan bir podyum bulundu.

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

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