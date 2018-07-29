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Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürerken, peronların olduğu kısımda ve rayların altında yapılan arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait kalıntılar çıktı.

DHA | 29.07.2018 - 10:27..
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Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nda, Haydarpaşa Köprüsü'nün yıkılmasının ardından başlayan arkeolojik kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor.

Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nce yürütülüyor.

Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

BİZANS DÖNEMİNE AİT KALINTILAR BULUNDU

Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ederken, kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi.

Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

YIL SONUNDA GAR YOLCULARINA KAVUŞUYOR

Öte yandan tren yolculuklarının simgesi ve filmlere konu olan, 1908'den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı'nda geri sayım başladı.

Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Garın yıl sonuna doğru yeniden eski görkemli günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

ÇALIŞMALAR İKİ ETAP HALİNDE İLERLİYOR

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları iki etap hâlinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor.

Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi.

Çalışmaların sonunda garın onaylı projeye uygun olarak aslına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 



Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 



Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

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