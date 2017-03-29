Ankara polisi, geçtiğimiz cuma günü Altındağ ilçesindeki Ulus Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı etrafında bildiri dağıtan bir grubu YSK'nın propaganda yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle müdahale etmişti.

"HAYIR DEĞİL, EVET BİLDİRİSİ DAĞITABİLİRSİN"

Burada çıkan tartışma sırasında bir polisin “Bildiri dağıtamazsın, problem de yapamazsın, ‘Hayır’ı dağıtamazsın, ‘Evet’ dağıtacaksan dağıtabilirsin.” dediği iddia edilen video sosyal medyada hızla yayılmıştı.

POLİS DEĞİLMİŞ, TMMOB ÜYESİYMİŞ

Bu sözleri söyleyen kişinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi N. K. K. olduğu ortaya çıktı

Hayır değil evet bildirisi dağıt diyen kişi polis değilmiş VİDEO

"HUZURSUZLUK ÇIKARMAYI HEDEFLEDİLER"

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gerçeği yansıtmayan bu tür asılsız haberler, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde, vatandaşlarımız arasında huzursuzluk çıkararak emniyet güçlerimizi yıpratmak amacını taşıdığı düşünülmektedir." denildi.

Bu arada olaya ilişkin görüntü kaydı valilik tarafından tekrar yayınlandı.

POLİS NEDEN MÜDAHALE ETTİ

Polisin Atatürk Anıtı etrafında bildiri dağıtanlara YSK’nın 109 sayılı kararı nedeniyle müdahale ettiği ifade ediliyor. Bu karara göre "ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılmasının yasak." olduğu belirtiliyor.