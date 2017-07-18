'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

İşte rüyalarla ilgili şimdiye kadar duymadığınız şaşırtıcı gerçekler.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle itfaiye aracı bile mahsur kaldı.

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Kahraman köpek, boğulmak üzere olan yavru geyiği kurtardı

Kahraman köpek Storm, boğulmak üzere olan yavru bir geyiğin yardımına koştu ve onu kıyıya kadar çıkardı.