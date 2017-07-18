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'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

Bir velinin 'hayır' için dağıttığı son tüketim tarihi geçmiş meyve suyundan içen çocuklardan 10'u rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

18.07.2017 - 14:48
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Manisan'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Kısık Camisi'ndeki Kuran kursuna giden öğrencilere, velilerden birinin 'hayır' maksadıyla bir marketler zincirinden aldığı meyve sularından dağıtıldı.

Meyve sularından içen 20 öğrenciden 10'unda bir süre sonra mide bulantısı ve kusma belirtisi görülmesi üzerine kuran kursu hocası durumu 112'ye bildirdi.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öğrenciler iki ayrı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilere dağıtılan meyve sularının son tüketim tarihinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçtiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

'Hayır' için dağıtılan meyve suyu zehirledi

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