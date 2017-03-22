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Hayır mitingi yapan CHP'li başkanın 'evet' gafı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'li milletvekilleri ve il teşkilatının yaptığı 'Hayır' mitinginde "Evet" denmesi kafaları karıştırdı.

22.03.2017 - 15:18
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  2. Politika
Hayır mitingi yapan CHP'li başkanın 'evet' gafı

Gaflarıyla ünlü olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanları da gaf yapmaya başladı.

DİLİ SÜRÇTÜ

'Hayır' sloganlarını atılan otobüs üzerinde milletvekillerinin yapacağı konuşma öncesinde bir sunum yapan CHP Akçakoca İlçe Başkanı Turan Güler’in dili sürçtü.

"EVET" DEDİ

Konuşması sırasında mitingi izlemeye gelen kalabalığa seslenen CHP İlçe Balkanı Turan Güler, "Böyle güzel bir günde, güneşli bir günde bakınız Allah bile bizimle beraber. Bu nedir biliyor musunuz. Bu 'Evet’in habercisidir." dedi.

GÜLEREK GAFINI DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

İlçe Başkanı Güler, yaptığı gafı anında fark edince gülerek 'Hayırın habercisi' şeklinde konuşmasını düzeltmeye çalıştı. Başkan Güler’in konuşmasının ardından miting programının sunucusu da Güler’in dil sürçmesini düzeltmek için bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hayır mitingi yapan CHP'li başkanın evet gafı İZLE

Hayır mitingi yapan CHP'li başkanın 'evet' gafı

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