'Hayır oyu kullanın' tehdidine 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimat doğrultusunda 16 Nisan'daki halk oylamasında vatandaşların "Hayır" oyu kullanmaları için tehdit edildiği bilgisini alan ekipler, Karayazı ilçesi Değirmenkaya Mahallesi'ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 PKK ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve kentte bu doğrultuda faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlıların, "Halk oylamasında 'Hayır' oyu kullanacaksınız, aksi bir durumu kabul etmiyoruz. Eğer 'Evet' çıkarsa bunun bedelini ağır ödersiniz." şeklinde vatandaşları tehdit ettikleri belirlendi.